Alvarado tiene bajones que San Martín de Tucumán debe aprovechar

Claro, ese juego que pregona su entrenador no salía de manera fluida y Alvarado lo sufría. “Si no tenemos la pelota es imposible hacer lo que queremos. Si no podemos adueñarnos de la bola y la perdemos con tanta facilidad, todo se va a hacer cuesta arriba”, había declarado tras el tercer empate en fila, en la tercera fecha contra Gimnasia de Mendoza.