El erudito intérprete de la conquistay el confesor implacable de su interioridad

No tuvo demasiados colegas escritores argentinos que lo quisieran. Este es un país de ideologías. Me da pena pero también me gusta creer que a Abel eso no le quitaba el sueño; al contrario, siempre fue una suerte de provocador, de tábano socrático, pero sin abandonar jamás su gentileza y su respeto por los adversarios ideológicos o literarios.