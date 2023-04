Abel Posse 1934-2023

Venecia *

Por Abel Posse

Fue volviendo de Arsenal, después de una tarde de trabajo agotador, que encontré una máscara caída entre las lajas del Campo de la Guerra. No había nadie. La máscara parecía mirarme con una leve sonrisa irónica desde la inescrutable concavidad de sus ojos vacíos y la blancura cadavérica de su revestimiento de yeso. Era de las comunes. Tenía dos lazos para ajustarla detrás de las orejas y cuando me la puse y me miré en el vidrio empolvado de una ventana, observé que anulaba completamente mis facciones ya que cubría desde el mentón hasta la mitad de la frente. Con la aplicación de ese simple mecanismo yo “ya era otro”. Me alcé la hopalanda en torno al cuello y empecé a caminar muy erguido mirando la vida desde las ranuras de cartón blanco y sintiendo que no podía ser alcanzado por la mirada del mundo. Era un perverso y delicioso placer. Sentí que descubría algo trascendente. Una experiencia mayor. Como suele ocurrir cuando se descubre un nuevo e intenso goce, me pareció increíble haber perdido tiempo sin conocerlo antes. Me sentí como aliviado de la carga de mi verdad, de mi ser. Me aparecía entre la gente de la plaza de San Bartolomeo como un joven disipado veneciano disfrazado con ropas robadas a algún menesteroso gesuaiti después de alguna divertida juerga.