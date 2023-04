Las lecturas y las noches

¿Quiénes leen? ¿Todos leemos? Hay un lugar común que sostiene que se lee menos, que los adolescentes no leen. Voy a oponerme a este lugar común. Lo que ha cambiado son los modos de lectura, el método, y los soportes. Pero se lee, se lee a pesar de todo, en medio de una tormenta, se lee como si el mundo tuviera el fin cerca. No podemos vivir sin leer. Y los que existen sin leer lo hacen porque nadie los ha invitado al paraíso. No por decisión propia sino por la inoperancia de los gobernantes, viven hundidos en la miseria de la cotidiana pobreza.