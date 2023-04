La crisis del libro

Tomamos un café horas antes de la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, en 2006. Tomás Eloy Martínez pronunciaría el discurso de apertura. “Tengo dos discursos –me confesó-, uno en cada bolsillo. Si viene Kirchner leeré uno; si no viene, el otro”. No era una estrategia oportunista sino una prevención frente a la probabilidad de que el presidente no asistiera. La tesis central del discurso era que la Argentina era un país creado por el libro, no por la espada. Nuestros primeros presidentes constitucionales, junto con ese extraordinario arquitecto jurídico que fue Alberdi, diseñadores e impulsores de lo que se convertiría en una potencia que deslumbraría al mundo, habían sido escritores. Pero, sobre todo, lectores devotos. Cualquiera de ellos, diría en su discurso Martínez, hubiera estado presente en el acto más relevante de un país en el que se celebra la literatura y la lectura. La anécdota sobre la posibilidad del faltazo presidencial, que finalmente se concretó, con la distancia del tiempo se torna secundaria. Porque el discurso que leyó -reproducido parcialmente junto a esta nota- es uno de los homenajes más profundos que se hayan hecho a la capacidad creadora del libro.