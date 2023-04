"Los tucumanos la están pasando mal, pero tienen mucha esperanza en Roberto Sánchez"

Por su parte, Elías de Pérez comentó que decidieron convocar a los tucumanos porque "estamos a 20 días de las elecciones y nadie puede quedarse al costado en una provincia que está completamente detonada y que ha sido llevada al lugar en el que ninguno de nosotros queremos estar. No queremos que nadie más piense en irse de Tucumán. Lo que queremos es que se vayan los que gobiernan mal la provincia y que den paso a Roberto Sánchez, que estamos convencidos que va a ser la diferencia. En cada llamado nos dicen la desesperación de vivir en una provincia insegura, donde no pueden caminar tranquilos, que no tienen trabajo, que la inflación los está matando y finalmente el tema del dengue. Pero lo mejor de todo es que hay mucha esperanza, en medio de todo ese dolor. A cada persona que hemos llamado, la hemos invitado, la hemos convocado para que se sume. Y te diría que en casi todos los casos de algún modo se han sumado", explicó la candidata a legisladora.