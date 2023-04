"El peronismo gobernante enfrenta un fin de ciclo", afirmó José Cano

“Un sistema electoral amañado para mantener el poder indefinidamente, sostenido en base de mantener a los tucumanos en la pobreza para que no tengan otra entrada económica significativa que la que le da el puntero, manteniéndolos como rehenes a casi la mitad de los tucumanos mientras los funcionarios se hacen multimillonarios con la plata de los tucumanos. Proveedores del Estado, compradores de campos, tambos, farmacias, fábricas, contrataciones directas. Los funcionarios peronistas son una nueva oligarquía económica que no dejan entrar empresas de afuera para que no le compiten a ellos", afirmó.