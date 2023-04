¿Quién es el hombre que pagó U$S 45.000 por los guantes del "Dibu" Martínez?

“Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del “Dibu” y me señaló la pared y me dijo que eran esos. ‘Lo quedo mirando y le pregunto si son modelos nuevos y me dice no, no, son esos, son los de la final’”, explicó.