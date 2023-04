Albaca intervino para advertir que, si un agente del GUM electrocuta al autor de un delito, “esa persona tendrá todo el derecho de hacer una acción penal contra el municipio”. Macchiarola, que está a favor de las taser, le salió al cruce:“la política garantista que planteás, Marcelo, es la política kirchnerista que nos ha llevado adonde estamos”. El dirigente del FdT aclaró que su postura “no es garantista”, e instó al postulante de JxC a buscar un abogado que lo “asesore”. Myriam Sacur, del Frente de Izquierda, sumó que, a su criterio, los agentes “legalmente no pueden usar armas”, y habló de “demagogia”. En ese instante, se cruzaron el radical y el peronista. “Fuiste socio político de (Daniel) Toledo, (ex intendente de Yerba Buena) durante ocho años y no pusieron ni un semáforo”, dijo. Albaca reprochó la actitud de su rival político: “yo vengo a plantear un debate serio, no un ataque personal”, indicó.