Sudamericano Sub 17: Paraguay retrasó la clasificación argentina

Que Argentina no esté ya clasificada al Mundial Sub 17 y deba esperar hasta el jueves tiene un culpable con nombre y apellido: Facundo Insfrán Lirussi. El arquero de Paraguay le sacó todas, pero todas a los pibes de Diego Placente. Y eso que Argentina lo buscó por todos lados a lo largo de los 94 minutos de juego, pero no hubo caso: el juvenil guardameta de Olimpia, con su 1,80 metro de estatura, se transformó en una especie de “Dibu” Martínez y tapó todo, por arriba, por abajo, con las manos y los pies. Poco hay que reprocharle a los jugadores argentinos en la definición; si el partido terminó 0-0 fue por el muchacho vestido de amarillo.