Roberto Sánchez: "La inflación no tiene fronteras"

"La inflación no tiene fronteras y castiga más a los que menos tienen. En el interior, los tucumanos claman respuestas del Gobierno por una suba de precios que parece no tener techo. Ya no alcanza con las promesas electorales", dijo Roberto Sánchez, diputado y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, quien recorrió esta tarde las calles de Juan Bautista Alberdi .