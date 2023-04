Roberto Sánchez: “Vamos a derrotar al gobierno de la inflación y la inseguridad”

“El Gobierno está encerrado en su burbuja. La inflación no tiene techo y cada tucumano lo siente en sus bolsillos. Hace un año, Juan Manzur decía que había una tendencia a la baja en los precios y ahora lo repiten. Necesitamos un plan económico urgente, lo decimos desde hace un año y no vamos a cansar de repetirlo. El oficialismo apuesta a llegar hasta las elecciones, pero la gente ya no da más”, planteó Roberto Sánchez (UCR), candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, quien cargó contra el Gobierno por los datos de la inflación de marzo.