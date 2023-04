La Corte rechazó el planteo de Stoyanoff, el ex juez removido por un incidente vial

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió no hacer lugar a la acción de amparo que había promovido el ex juez de Familia y Sucesiones, Orlando Stoyanoff Isas. De esta forma, el ex magistrado que había sido destituido en noviembre de 2021 por un incidente de tránsito sólo tiene la opción de la vía federal para tratar de recuperar su despacho en el Poder Judicial.