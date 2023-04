Universitarios buscan potenciar la identidad de Amaicha

“Cuando salí de la escuela, me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas. Me resultaban fáciles los números, pero un día sentí que no era lo mío y, por alguna razón, llegué a Arquitectura. Como todo chico del interior tuve que pelearla hasta que lo logré”, contó el alumno en una entrevista realizada para el boletín informativo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNT).