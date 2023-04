"La inflación de este año posiblemente será superior al 120%", pronosticó Domingo Cavallo

“Yo coincido con Milei respecto de la importancia que él le da a la libertad, en particular él habla de la libertad económica”, aunque aclaró que “los instrumentos para manejar la economía” no es algo que se pueda discutir por radio. “El valor que tiene la presencia de Milei en la política argentina, en mi opinión, es que revaloriza la libertad económica; su presencia ha ayudado a que Juntos por el Cambio no se vuelque demasiado hacia el intervencionismo económico”, observó el ex ministro.