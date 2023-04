El “Tucu” López mostró su tristeza por la separación de Sabrina Rojas: “Estamos en esa”

“Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, puntualizó el locutor y añadió: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”.