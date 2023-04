Se precisaría de 1,2 a 2,3 toneladas de soja por hectárea para cubrir gastos

Durante la Jornada Técnica para el cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en el predio de la cooperativa Unión y Progreso, en la Virginia (Burruyacú), los técnicos del programa Granos de la entidad contaron que recibieron muchas consultas referidas a cómo estimar el rendimiento en lotes de soja. “Sabemos que no es sencillo obtener ese valor, por diversos factores. Entre otros, suelos no uniformes, no solo en cuanto a su composición, sino también a su geografía, a la cobertura y a la competencia que se da entre las plantas de soja cuando se siembra. Queríamos acercar una herramienta para que se tenga una referencia y proponer un ejercicio preliminar, sabiendo que se trata de una aproximación, ya que la realidad del rendimiento lo indicará la cosecha total de un lote de producción. Esto es para acercarnos a un valor”, señalaron.