Pese a los desequilibrios, los empresarios miran oportunidades

El dólar a $ 400 la unidad en el mercado informal. Una economía que se encamina hacia otra recesión, cuando no a una caída. La inflación no detiene su marcha y todo parece indicar que cerrará este año electoral en torno de un 105%, según las mediciones de consultoras y analistas. La reputación de la Argentina está por el piso y se evidencia en el Riesgo País, que ayer cerró en 2.376 puntos básicos, una alza del 7% en lo que va del año. Las reservas siguen en estado crítico, pero ahora se apuntalaron porque la agroindustria liquidó U$S 573,9 millones y, así, se acumularon U$S 668 millones en la tercera etapa de dólar diferencial, más conocido como “dólar agro”, ofrecido a los agroexportadores en $ 300 la unidad. Por eso, las reservas internacionales del Banco Central mostraron una mejora de su monto bruto que subió a U$S 37.537 millones. Con este escenario macroeconómico, ¿puede haber optimismo respecto del desenvolvimiento de la economía y de los negocios?