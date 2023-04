La senadora Ávila pidió que se cite a Vizzotti al Senado

“El mosquito ha manifestado que el sistema sanitario no estaba preparado para tratar este tema absolutamente preventivo. El dengue es una enfermedad de la pobreza, no existe en el primer mundo”, subrayó la candidata a intendenta de la Capital, que también criticó al gobernador de la provincia, Juan Manzur. “Lo más paradójico es que quien gobierna mi provincia fue ministro de Salud de la Nación, es sanitarista, y hasta acá no ha dado la cara, y no ha dicho por qué sucede lo que sucede”, apuntó.