Dengue: Pellegrini denuncia el colapso del sistema de salud por la alta demanda de atención

En medio de la epidemia por dengue que afecta a la provincia, el legislador Raúl Pellegrini asegura que el sistema de salud de la provincia está colapsado debido a la alta demanda de atención médica y la falta de recursos. “Personalmente lo sufrí ya que no conseguí por ningún medio que se me realicen los análisis necesarios para determinar si tenía dengue. El último fin de semana estuve muy mal y a pesar de recorrer varios lugares, no logré hacerme el estudio”, dijo el legislador.