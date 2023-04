Así está Guillermo Vilas hoy: la conmovedora foto que su esposa posteó en Instagram

Uno de los que habló sobre la actualidad de Vilas fue quien fuera su antítesis deportiva, José Luis Clerc, y no pudo evitar la emoción: “Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo ‘Batata, estoy un poco enfermo’. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, contó Clerc un programa de Mirtha Legrand.