Un turista español quedó desconcertado con una palabra argentina y es furor en redes sociales

“Argentina, no lo entenderías”, “Te faltó el " PipiCucu”. Ese es otro típico vocablo argentino”, “La verdad es que la usamos cuando nos parece. No hay un momento justo, pero cada uno lo sabe y tuki!”, “No lo entenderías. Viene en el ADN”, ¿Y la palabra “coso”? ¡Te la recomiendo!“, “No me había dado cuenta de que decíamos Tuki. Es como dar el detalle, es onomatopeya, tipo un touch, un toque”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Marsal.