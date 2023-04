Dengue: cuáles son los mejores repelentes ambientales, sus peligros y cómo utilizarlos

“Debido a las fluctuaciones térmicas diarias y estacionales, al ser mosquitos domiciliarios, se mueven desde el exterior y hacia el interior de las viviendas, y viceversa, buscando personas de las cuales alimentarse –agrega-. Los estudios muestran que el límite inferior para Aedes aegypti es de alrededor de 10 °C; por debajo de esta temperatura no sólo no pican; son incapaces de moverse y, por ende, de alimentarse”, explica Dantur Juri, destacada especialista en mosquitos. “Y el límite térmico superior en que se observaron vuelos, por períodos cortos, fueron los 35 °C. Entonces, aunque haya refrescado no quiere decir que no haya riesgo”, añade.