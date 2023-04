Elecciones 2023: será la quinta votación con el sistema de acople

Entre otros, el inciso 12 del artículo 43 prevé: “los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a gobernador y vicegobernador y/o intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de gobernador y vicegobernador y/o de intendente de otra lista distinta”. El domingo 14 del mes que viene este sistema cumplirá casi 17 años desde que entró en vigencia; y ese día habrá sido utlizado ya en cinco elecciones. Aun así, todavía algunas personas -en especial, al ciudadano de a pie, que participa de la cosa pública cada cuatro años, cuando va a votar- no llegan a comprenderlo del todo. Y esto puede deberse a que no existe ningún otro instrumento legal que el texto de la propia Carta Magna, y el de la Ley Electoral de la provincia (N° 7.876), que prácticamente copia el texto de la Constitución. En otras palabras, no existe un decreto reglamentario que precise lo dicho por aquella norma.