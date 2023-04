Asegurar la educación en igualdad de condiciones

Estas situaciones puntuales ponen en evidencia que a pesar de la estructura organizativa del Ministerio de Educación no se llegan a solucionar todos los problemas de algunos establecimientos educativos como para empezar y avanzar con un ciclo lectivo en absoluta normalidad, donde los estudiantes no tengan que perder jornadas de estudio porque no se tomaron todas las previsiones. Esto lleva a señalar que, pese a fijar que habrá 190 días de clases o que habrá una hora extendida en las escuelas, las deficiencias de gestión permitan que haya desigualdades entre los alumnos tucumanos debido a que unos pueden gozar de que no se les suspendan las clases por problemas edilicios o administrativos, los que deberían estar resueltos antes del 1 de marzo. Esto lleva a sostener que para el año entrante las autoridades educativas deberán ajustar sus acciones antes del comienzo del ciclo lectivo 2024 para que no haya quejas de padres, denuncias gremiales y, más que nada, para que no haya estudiantes que no vean garantizada su educación por cuestiones que deben ser previstas por los gobiernos de turno.