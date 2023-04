Para Atlético Tucumán no existe el fin de semana largo

Y sí, todavía el DT cuenta con una gran espalda, la que le otorgó la última Liga Profesional que su conjunto lideró en buena parte. Más allá de ello, la preocupación del técnico es real. Los resultados no llegan y esa cuota de confianza en algún momento comenzará a agotarse. “Sí, me preocupa que no lleguen las victorias. Debemos tener la capacidad para mejorar y poder concretar o trabajar en esa eficacia, vamos a seguir intentando dar con eso”, respondió Pusineri.