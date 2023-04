Roberto Sánchez, en Lules: “Necesitamos funcionarios comprometidos con la gente”

"Recorrer las calles de Lules es darse cuenta de todo lo que hay que hacer en Tucumán. Hay un Estado ausente, que no cumple sus funciones esenciales y que ante una crisis como la epidemia del dengue no tiene reacción para atender a miles de vecinos afectados por los contagios. Eso no se cambia con aparatos electorales, se cambia con funcionarios comprometidos con la gente", comentó Sánchez.