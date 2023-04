Cinco sobrinos de Kodama se presentaron para administrar sus bienes y la obra de Borges

“María Kodama era una mujer extremadamente activa y no le gustaba hablar de sus enfermedades ni de su futura muerte. Las pocas veces que padeció alguna enfermedad o estuvo convaleciente cuidó muchísimo su privacidad. Como constantemente conversábamos sobre las cuestiones y los casos judiciales en los que la representaba legalmente accionando contra quienes la difamaban, más de una vez hablamos sobre el futuro de la obra de Borges cuando ella ya no estuviera, y me decía que tenía todo arreglado, que quien la iba a suceder iba a ser ‘más estricta aún que ella’ en la defensa de la obra de Borges. Como sabía de su especial cuidado de su intimidad, le pregunté quién era la persona que había designado aunque, para mí, ya sabía quién debía ser. Tampoco le pregunté sobre el contenido de la expresión de su última voluntad y ni siquiera se lo pregunté a su escribana personal [...] con quien también tengo una relación profesional y de amistad, porque todos respetábamos su discrecionalidad y, por lo tanto, no iba a importunarla indagando sobre ese tema”, explicó Soto a los medios nacionales el lunes.