Los sobrinos de María Kodama quieren heredar la obra de Jorge Luis Borges

"María Kodama era una mujer extremadamente activa y no le gustaba hablar de sus enfermedades ni de su futura muerte. Las pocas veces que padeció alguna enfermedad o estuvo convaleciente cuidó muchísimo su privacidad. Más de una vez hablamos sobre el futuro de la Obra de Borges cuando ella ya no estuviera, y me decía que “tenía todo arreglado”, que quien la iba a suceder iba a ser “más estricta aún que ella” en la defensa de la Obra de Borges", afirma Soto en el escrito.