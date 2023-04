Fórmula 1: “Checo” Pérez, el hombre clave de la temporada

En la Fórmula 1, todos coinciden en que el RB19 de Red Bull es el auto más rápido de todos. Si a eso se le suma la pericia al volante de Max Verstappen, campeón los últimos dos años, parece casi imposible un final de temporada que no sea con el neerlandés festejando el “tri” y la escudería austríaca adjudicándose otra vez el trofeo de constructores. Sin embargo, la única variable que puede complicar los planes de Red Bull está en sus propias entrañas: la jerarquía de Sergio Pérez.

El mexicano, cuya relación con Verstappen venía tensa desde el final de la temporada pasada, cuando el europeo no jugó a su favor en la lucha por el subcampeonato con Charles Leclerc, ya dejó en claro en estas tres primeras carreras que no se siente cómodo con el papel secundario que le toca dentro del equipo. “El resto espera que explote el conflicto entre los dos porque esa podría ser la única debilidad de Red Bull este año”, señaló el analista Will Buxton. Por su parte, el legendario Alain Prost advirtió que “‘Checo’ ya demostró que puede ganar” y que eso puede desatar una crisis en el equipo: “aunque el dominio de Red Bull continúe, las próximas semanas serán muy importantes para Verstappen. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa”.