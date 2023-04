Cartas de lectores: Subjetividades y escuelas rurales

¿Los hombres pasan y las instituciones quedan? ¿La organización vence al tiempo? Después de 17 años trabajo sistemático en la escuela 229 Vicente Parra (localidad de Puma Pozo, Leales) fui reubicado, junto a otros compañeros, en la bella Escuela Nº 175 Las Mercedes, domiciliada entre Villa de Leales y Santa Rosa de Leales, sobre la ruta 306, paraje La Merced. Mi escuelita. De hacer mis tareas sin quejas algunas y en las condiciones que sean. Clases sencillas, conceptuales (alto nivel intelectual), milimétricamente preparadas y adaptadas a las experiencias de sus jóvenes alumnos. De proyectos solidarios con otra institución muy querida. Solo mi ansiedad por llegar a como dé lugar, dar clases y retirarme con el deber de la tarea cumplida. Para mi persona quedan los mejores recuerdos de Teresa Lizárraga (Teresita) (personal auxiliar), el profesor Demetrio Ruiz (Pancho), la profesora Silvina Alvarado, Mary (maestra jardinera), Estelita (personal auxiliar, recientemente jubilada), Domingo Tremite (el Gringo que nos llevaba a la escuela), la fallecida ex directora Mirta Picón, y todos los alumnos con los que pasé momentos de plenitud docente. Reubicación no desprovista de “inquietudes” por el derecho a continuar enseñando. Un nuevo comenzar- nunca de cero- con herramientas “atesoradas” por la experiencia. No es sino el comienzo para ampliar perspectivas territoriales de carácter geoestratégicos sobre los diferentes roles de la escuela rural en la educación como único vínculo institucional entre el estado y la comunidad en su función de cohesión y articulación social con la nación. A la vuelta, cumplida la tarea, en el ómnibus de servicio escolar que recorre Villa de Leales, Santa Rosa de Leales, Puma Pozo, Tusca Pozo, Arroyo Mixta y Mancopa, me encontré con mis ex alumnos de Puma Pozo, pertenecientes, hoy, a la Escuela de Santa Rosa. Encuentro de emociones y afectos. Las instituciones pasan. Los recuerdos, como los complejos procesos subjetivos, hacedores de las primeras, quedan.