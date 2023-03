Voz y guitarra bastan para encender la mejor canción criolla

“Canto desde los ocho años, cuando saqué mi primer disco, y hasta los 18 no paré. A esa edad dejé de cantar folclore (vino la pandemia), pero nunca dejé la música”, revela Singh, que además integra el Coro Estable de la Provincia. “Esa actividad también influyó para que me alejara del folclore, género que amo y me acunó ya desde la panza de mi madre”, confiesa.