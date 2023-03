"Inviertan en limpiar los canales y en saneamiento básico ambiental", reclamó Ascárate

Actualmente son 80 los pacientes que se encuentran internados con diagnóstico grave en distintos centros de salud de la provincia. "El dengue se propaga cuando no hay desinfección por parte del Estado, cuando no hay trabajo de concientización, cuando no hay educación, y sobre todo cuando no hay control sobre el agua de los canales que bordean la ciudad donde el Aedes Aegypti se desarrolla", agregó el legislador.