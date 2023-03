El Ministro de Salud de Tucumán cree que "esta variante del dengue es aparentemente más agresiva”

En este contexto, el ministro aprovechó la oportunidad para aclarar que, cuando un paciente requiere de la atención, hoy ya no es necesaria la corroboración del diagnóstico por laboratorio de dengue: “Una persona que tiene fiebre alta, dolor de cuerpo, no presenta un cuadro respiratorio y viene de un barrio donde hay circulación, se considera que tiene dengue y es fundamental asegurar la correcta hidratación y que no evolucione mal, ya de por sí la enfermedad es muy invalidante, duele mucho, produce fiebre muy alta y el paracetamol, que es el único medicamento que se puede tomar, puede parecer insuficiente, por lo que hay que tratar de bajar la temperatura con medios físicos como duchas y con la aplicación de toallas o paños fríos en la cabeza, sobre todo en los bebés y, por otro lado, esperar los 7 días de evolución”.