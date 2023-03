Roberto Piazza habló sobre una “calentura momentánea” de Jey Mammon: quiénes lo cruzaron

“No es fuerte, porque una cosa es un psicópata…”, espetó Piazza, pero sus anfitriones no lo dejaron continuar. “Pero estás hablando de un delito, no es una calentura momentánea”, retrucó Ramos. “Si hablo de una calentura momentánea, me imagino a alguien acostándose con un par o por lo menos adulto. Una calentura momentánea con un niño de 13, 14 años, no es una calentura momentánea, es una aberración”, concluyó el conductor.