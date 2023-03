“Cuestión de agenda”: el nuncio apostólico habló sobre su fallido encuentro con Jaldo

La agenda era (y es) bastante acotada; se habían pactado algunos encuentros con autoridades. Esta mañana debía verse con el gobernador, pero no fue posible. “Cada uno tiene su agenda, a veces es difícil fijar una posibilidad (de reunión). Al mismo tiempo, me he encontrado con el intendente y con otras autoridades, y fue un momento de respecto a la sociedad civil y a todos los ciudadanos de Tucumán, no solamente católicos”, expresó.