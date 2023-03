El calor impacta en el rendimiento de los estudiantes

El rendimiento académico está directamente relacionado a la falta de ventilación y aire acondicionado. Mientras peores son las condiciones en las que los chicos estudian, más bajo es el desarrollo cognitivo de los estudiantes. La afirmación es parte de un informe desarrollado por investigadores de las Universidades de Harvard, California y la estatal de Georgia. El documento, realizado en 2018, tomó relevancia esta semana en nuestro país, y también en Tucumán, cuando el extremo calor puso en evidencia la falta de recursos en escuelas y colegios, sin ventiladores y aires acondicionados que no funcionaban.

El documento elaborado por los especialistas explica el rendimiento de más de 10 millones de estudiantes en los PSAT, un tipo de examen estandarizado. Las investigaciones concluyeron que mantener a los estudiantes expuestos a altas temperaturas tenía un impacto negativo y acumulativo en el desarrollo de habilidades cognitivas. Y lo explicaban con una ecuación simple. Los alumnos bajan su rendimiento un 1 por ciento por cada grado Fahrenheit que sube. Es decir, si lo medimos en la escala local, por cada grado Celsius que sube el rendimiento académico baja un 0,55 por ciento.

Los datos apoyan el sentir de cientos de padres y madres, que ante esta situación decidieron no enviar a sus hijos a clase en nuestra provincia. Otros sacaron su reclamo a la calle y protestaron en las puertas del colegio. Como Lisandro, un chico de diez años que contó su situación ante las cámaras de LA GACETA Play. “No hay aire, las maestras no pueden enseñar y se sienten mal. Algunos docentes faltan y otros deben salir del grado. Pido que nos den un dispenser de agua y que funcionen los aires acondicionados”, resumió preocupado. En otra parte de la entrevista, Lisandro relató que muchos compañeros faltaron en la semana, porque no podían estudiar en esas condiciones. Su mamá apoyó el pedido y agregó: “Necesitamos aires acondicionados. No es un lujo, es un derecho. Nuestros hijos no están en un ambiente sano para aprender”, exigió.

El problema es claramente más profundo. El calor impacta hasta en el comportamiento de los chicos y docentes. Las altas temperaturas nos vuelven irritables y devienen en falta de motivación y concentración, apunta el estudio de Harvard en otro párrafo.

Por eso, sería importante que se respeten las condiciones óptimas de aprendizaje y estén contempladas en escuelas y colegios de la provincia. El gobierno no debiera esperar a que los padres resuelvan la situación comprando equipamiento, como pasó en la escuela Diego de Rojas días atrás. Lo contó una mamá preocupada. “Pusimos $1.000 del bolsillo de cada madre y con eso compramos 10 ventiladores para algunos grados, pero faltan para otros cursos todavía”, declaró Tamara Chávez a LA GACETA. La situación es similar en la escuela Periodismo Argentino. “Una madre de 2° grado prestó su ventilador para que los chicos tengan en el aula, a riesgo de que le roben o lo rompan. Son cosas por las que no debería pasar una escuela”, dijo Silvia Ríos. En la escuela Rector Benjamín Villafañe la vicedirectora contó que estuvieron ahorrando durante un largo año con la cooperadora para poder comprar ocho ventiladores. Al comienzo de esta semana esperaban que fuesen colocados los aparatos.

Los funcionarios de Bienestar Educativo dijeron que están preparados para solucionar los problemas en cuanto la comunidad escolar lo solicita. Pero en realidad urge que se resuelvan cuanto antes. Además, el aprestamiento de las escuelas y colegios debería ser un asunto que se aborde con previsibilidad y no cerrando el mes de marzo.