Autopista Tucumán-Las Termas: "Caponio tiene que hacerse cargo de su pésima gestión”, disparó Arnedo

Y agregó: "¿Qué responsabilidad tiene la oposición, si tanto él como la runfla del gobierno de la provincia no ejecutan las obras y utilizan el dinero para clientelismo?", Se preguntó el Secretario de Servicio Públicos de la capital. "Su propio gobierno admite las falencias que tiene la ejecución de la obra. Las obras no avanzan por falta de gestión y por el uso de los fondos en clientelismo; no por las críticas de la oposición", sostuvo Arnedo.