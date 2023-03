El Banco Central vendió U$S 261 millones, pero ingresaron desembolsos de organismos internacionales

Fuentes del mercado acotaron la entidad monetaria ya efectivizó tres desembolsos por U$S 1.000 millones cada uno del "swap" vigente con China. Antes de fin de mes, debería entrar un cuarto desembolso por otros U$S 1.000 millones y resta un último para abril, todos como parte del "swap" por U$S 18.500 millones vigente.