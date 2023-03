Marchiori: “nos vamos con bronca”

“Generamos situaciones. El arquero de ellos estuvo muy bien. Era obvio que se iban a venir, buscando hacer el gol, de alguna forma incómoda para nosotros. Lo hicieron tirando centros”, explicó Marchiori, que también se refirió a la jugada del gol en la que su compañero Nicolás Romero terminó golpeado: “lo anticipan a ‘Cata’, me cruzan la pelota y si no me equivoco pega en el travesaño y pica adentro. Lamentablemente no pudimos hacer nada en esa jugada”.