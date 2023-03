Susana Giménez: "ver que no hay luz desde hace un mes con 40° te rompe el corazón"

Con ese motivo dio una entrevista al sitio Teleshow, donde confesó que le encantaría conseguir una nota con Lionel Messi. "Es mi ídolo", dijo. Y agregó: "Lo que pasa es que hoy Messi, más allá de ser un artista del fútbol, nos ha dado una alegría tan grande en un momento tan difícil que estamos atravesando. Fue impresionante lo del Mundial. Yo fui, estaba en Qatar; fui a ver. No me quedé todos los partidos porque eran cada tres días, entonces me fui a Dubái a conocer otras cosas. Pero fue impresionante. Yo creo que fue la única alegría que han tenido los argentinos en los últimos años".