¡Hasta siempre, gran profesor!

Fue un hombre de palabras sencillas y de conceptos claros. No apelaba a las ambigüedades cuando se le pedía una definición. Así se caracterizó por dejar huellas en cada uno de sus alumnos, muchos de ellos gozan reconocimiento nacional e internacional. Su voz pausada convertía cualquier entrevista en una charla de amigos. Se preocupaba de cada detalle para hacer sentir reconfortado a quién tenía al frente. Usaba mucho el mail y el teléfono de línea. Hablaba con colegas que recibieron el Premio Nobel, como si estuviera haciéndolo con cualquier amigo. En Chicago y en otras universidades le respondían casi instantáneamente la correspondencia digital. Sus libros forman todavía parte de varias bibliotecas de casas de altos estudios estadounidenses. Víctor Jorge Elías fue siempre así. Para él, como para cualquier otro estudiante extranjero, le resultó todo un desafío perfeccionarse en la Universidad de Chicago, donde hizo su doctorado. En una oportunidad, contó que no se iba a dormir mientras algunos de sus colegas no apagaban la luz de sus dormitorios. No era una competencia. Quería estar a la misma altura de ellos cuando debía dar un examen.