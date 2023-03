Atlético Tucumán: Mateo Coronel, reconocido a nivel nacional por sus golazos

Ante la consulta del periodista si el jugador hacía ese tipo de anotaciones cuando jugaba en inferiores o reserva, Coronel respondió que tuvo intenciones pero no podía lograrlo. “Siempre intenté en reserva y en Primera también, cuando estaba en Argentinos. Intenté mucho pegarle a media distancia, tengo la capacidad de llegar, entonces siempre que me queda trato de buscar el gol de media distancia. Lo practiqué dos veces en Argentinos y no me salió, la tercera fue en Atlético y estuvo mejor” sostuvo.