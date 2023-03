Preocupantes problemas en varias escuelas y colegios

Además, periodistas de otras plataformas de LA GACETA (papel e impreso) dieron cuenta de estas y de otras situaciones complicadas que se vivieron en distintos establecimientos. Por ejemplo, los estudiantes del Nacional estuvieron hasta el lunes sin ventiladores. Y luego sin clases por falta de enchufes. En Tafí Viejo, la comunidad educativa del instituto privado de la Consolación protestó frente a las oficinas taficeñas de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT). De hecho, David Manca, presidente de la Unión de Padres del colegio, informó que la semana pasada comenzaron las suspensiones del horario escolar por falta de agua. En La Aguadita, los familiares de los alumnos de la escuela N° 210 Gregorio Aráoz de La Madrid cortaron la ruta 305 por la suspensión del suministro del líquido. Clara Alderetes, madre de una alumna, dijo: “no hay agua, no cortan el pasto, no fumigan; los chicos tienen jornada completa, pero salen al mediodía, no pueden tener las clases normales porque no tienen nada de agua”. El Colegio Jim informó que sufre problemas de insuficiencia en sus instalaciones eléctricas al poner en funcionamiento todos los equipos de aire acondicionado. Por ese motivo, le pidió a EDET la factibilidad del aumento en la capacidad de energía y están a la espera de que esas obras se realicen. También en la Escuela Periodismo Argentino, ubicada en el pasaje Benjamín Paz al 200, hay inconvenientes con la provisión de agua. A eso hay que sumar problemas de suministro de líquido registrado (y ya solucionado) en la escuela Patricias Argentinas.