Sánchez y Alfaro: "no nos podíamos permitir romper Juntos por el Cambio, los tucumanos no nos lo iban a perdonar"

Germán Alfaro también festejó este acuerdo. "Lo que parecía una debilidad para Juntos por el Cambio, hoy es su fortaleza: todos los tucumanos esperaban con mucha esperanza que nos unamos. Nunca se nos pasó por la cabeza salir por separado, porque sabemos que la sociedad, los tucumanos, reclamaban esta unidad", dijo. Y acotó: "los intereses personales deben estar por debajo de los intereses colectivos. Me siento con mucho orgullo de participar de este espacio. También fue una cuestión estratégica: no nos podíamos permitir romper Juntos por el Cambio, los tucumanos no nos lo iban a perdonar".