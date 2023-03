Crece el conflicto por la fuga de una ex ministra: ahora Argentina expulsó al embajador ecuatoriano

La ex ministra Duarte estaba refugiada en la embajada argentina en Ecuador, y tenía concedido un pedido de asilo otorgado por Alberto Fernández. Lasso explicó al presidente que no correspondía darle asilo a Duarte porque había cometido hechos de corrupción, y en este contexto se negó a habilitar un salvoconducto que le hubiera permitido a la ex ministra de Rafael Correa abandonar Quito rumbo a Buenos Aires.