Percepciones de un país que queremos celebrar

El estudio cordobés indica que en general, los argentinos tenemos una percepción negativa del funcionamiento de la democracia, con un índice de -55% si se compara los que tienen una visión positiva con quienes tienen una visión negativa. El 80% de los encuestados, quienes fueron consultados telefónicamente, consideró que el gobierno no logra combatir adecuadamente la corrupción, el 77% indicó que la gestión de políticas publicas no es transparente, el 58% aseguró que el gobierno no se esfuerza por promover y cuidar la democracia, y 67% indicó que el gobierno no representa las opiniones y preferencias de los ciudadanos.