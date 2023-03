Al calor de los tackles

Pasando a lo concreto, el inicio del plato fuerte de la temporada local tuvo un poco de todo. En su condición de campeón, el primer obligado era Huirapuca, más jugando de local y frente a Lince, un histórico de la categoría pero recién llegado del Ascenso, donde se juega a otro ritmo. Y aunque los “grises” nunca se entregan, lo cierto es que “huira” no dejó mucho margen a la sorpresa: si bien aflojó un poco en la última parte, ganó con solvencia (38-17) y sumó sus primeros cinco puntos en la carrera hacia la defensa de su título. Los tries de Tadeo López Miranda, Conrado Agüero, Isaac Córdoba y Matías Georgieff, y los puntos con el pie de Juan Carlos Sueldo aseguraron el triunfo en la primera parte, y el propio López Miranda lo selló en la segunda con un nuevo try. A los de Concepción les tocará visitar al Jockey de Salta (el otro ascendido de 2022) el fin de semana que viene.