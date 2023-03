Aníbal Fernández cruzó a los "encumbrados" del oficialismo: "Dejen de fastidiar al presidente"

Las duras críticas del kirchnerismo al Presidente

Las declaraciones del titular de Seguridad se producen después de que Andrés "Cuervo" Larroque volvió a cuestionar al Presidente diciendo que dudaba de que el "tenga la intención de que el peronismo gane" las elecciones. "Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo", sostuvo en diálogo con Radio El Destape.