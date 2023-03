Si hay quiebre definitivo, habrá un "Juntos" alfarista y un "Juntos" sanchista

El partido encabezado por Sánchez firmó una alianza con Propuesta Ciudadana, el partido del legislador Paulo Ternavasio, y la adhesión de la Coalición Cívica (CC). No se incluyó a otros espacios de la oposición, como el PJS, el PRO y CREO, y aunque esto no representa una ruptura definitiva de cara a los comicios, el gesto no cayó bien entre otros socios de la coalición.